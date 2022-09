Erməni təxribatının qarşısını alarkən şəhid olan hərbçilərimizdən biri də Ağazadə Mirtalıb Heydər oğludur.

Metbuat.az-a yaxınlarının verdiyi məlumata görə, Mirtalıb 1994-cü ilin yanvar ayının 16-da Beyləqan rayonun İkinci Aşıqlı kəndində anadan olub. Onun anası da 2019-cu ildə vəfat edib. Mirtalıbgil ailədə iki qardaş olublar.

O,3 ildir ki, evli imiş və yoldaşı ilə birgə Bakıda yaşayırmış. Cütlüyün övladı yoxdur.

Bu gün şəhidimizin nəşi doğulduğu kənddə torpağa tapşırılıb.

Gülər Seymurqızı

