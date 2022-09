Sərhəddə baş vermiş atışma nəticəsində Ermənistan ordusu ağır itkilər verib. Həçminin erməni hərbçiləri arasında xeyli sayda yaralılar da var.

Metbuat.az xəbər ki, sosial şəbəkələrdə Azərbaycan hərbçilərinin yaralı erməni əsgərinə ilk tibbi yardım göstərməsinin görüntüləri yayımlanıb. Bundan öncə də Azərbaycan əsgərləri daha bir yaralı erməni əsgərinə ilk yardım göstərmişdilər.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:



