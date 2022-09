"Ərazi bütövlüyümüzə qarşı təhdid olsa, nüvə silahından istifadə edəcəyik" - Putin

"Ərazi bütövlüyümüzə təhdid olacağı təqdirdə nüvə silahından istifadə edəcəyik".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Rusiya Prezidenti Vladimir Putin deyib.

O xalqa müraciətində bildirib ki, Qərb Rusiyanın parçalanmasını istəyir: "Onların məqsədi bizi parçalamaq, məhv etməkdir".

Putin qeyd edib ki, müharibənin aparılmasında əsas məqsəd Donbasın azad edilməsidir: "Luqansk Xalq Respublikası tam azad olunub, Donetsk Xalq Respublikası isə qismən. Xüsusi əməliyyatın əsas məqsədi dəyişməz olaraq qalır. Məqsəd Donbasın azad olunmasıdır", - deyə o qeyd edib.

