BDYPİ-nin mərkəzi informasiya sisteminin fəaliyyətində iştirak edən qurumların SİYAHISI

“Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin mərkəzi informasiya sistemi”nin fəaliyyətində iştirak edən dövlət orqanlarının (qurumlarının) siyahısı müəyyənləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, həmin dövlət qurumları aşağıdakılardır:

1. İqtisadiyyat Nazirliyi

2. Ədliyyə Nazirliyi

3. Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi

4. Dövlət Gömrük Komitəsi

5. Prezident yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi

6. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi

7. Bakı Nəqliyyat Agentliyi qismində Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, həmçinin digər yerli icra hakimiyyəti orqanları

8. Mərkəzi Bank

9. İcbari Sığorta Bürosu

10. Azərbaycan məhkəmələri.

