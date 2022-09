Baku TV-nin əməkdaşı Laçında çəkiliş zamanı evini tapıb. Metbuat.az xəbər verir ki, operator İlham Novruzov öz evlərində uşaqlıq illərindən qalan velosipedini tapıb. O qeyd edib ki, 2-ci sinifdə oxuyanadək həmin evdə yaşayıb. Daha ətraflı videoda:



