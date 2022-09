Bu il sentyabrın 1-nə mövcud kreditlər üzrə faizlərin subsidiyalaşdırılması mexanizmi üzrə kredit qalığı 850,3 milyon manat olan 5 023 müraciət üzrə 69,4 milyon manat faiz subsidiyasının verilməsi barədə qərarlar qəbul edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov özünün "Twitter" hesabında yazıb.

"5 005 kredit üzrə sahibkarlara 65,9 milyon manat faiz subsidiyası ödənişi həyata keçirilib", - nazir qeyd edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.