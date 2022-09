Azərbaycan jurnalistlərinin VIII qurultayının nümayəndələrinin adları açıqlandı - FOTOLAR

Azərbaycan jurnalistlərinin VIII qurultayının keçirilməsi üzrə Təşkilat Komitəsi Azərbaycan Mətbuat Şurasının ali məclisin iştirakçıları olan üzv təşkilatlarının siyahısını açıqlamaq barədə qərar qəbul edib.



Metbuat.az Azərbaycan jurnalistlərinin VIII qurultayının keçirilməsi üzrə Təşkilat Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, siyahı Şuranın “presscouncil.az” saytının “Azərbaycan jurnalistlərinin VIII qurultayı” bölümündə yerləşdirilib. (https://presscouncil.az/az/qurultay)

Təşkilat Komitəsi həmçinin Mətbuat Şurasının İdarə Heyətinə qurultay nümayəndəsi olmayan namizədlərin də ali məclisdə iştirakına şərait yaradılmasını qərara alıb.

Məlumatda, həmçinin qeyd edilib ki, bu gün Azərbaycan jurnalistlərinin VIII qurultayının keçirilməsi üzrə Təşkilat Komitəsinin təşəbbüsü ilə Azərbaycan jurnalistlərinin VIII qurultayının iştirakçılarının bir qrupu Fəxri Xiyabanda Ulu öndər Heydər Əliyevin və milli mətbuatımızın banisi Həsən bəy Zərdabinin məzarlarını ziyarət ediblər. Tanınmış oftalmoloq alim Zərifə Əliyevanın da məzarı ziyarət edilib.

Həsən bəy Zərdabinin məzarı önündəki çıxışlarda Azərbaycan jurnalistikanın dünəninə və bu gününə nəzər salınan fikirlər bildirilib. Qeyd edilib ki, inkişaf dövrünü yaşayan mediamız tarixi ənənələrinə hər zaman sadiq qalaraq fəaliyyət göstərib. Azərbaycan jurnalistlərinin qurultayları da müstəqillik dövrünün media tarixinin ənənələrindəndir. Sabah – sentyabrın 24-də bütövlükdə ölkə ictimaiyyəti bu tarixi, cəmiyyət üçün böyük maraq kəsb edən hadisəyə şahidlik edəcək. Qurultayın layiqli şəkildə reallaşdırılması ölkə jurnalistlərinin üzərinə düşən müstəsna missiyadır.

Qeyd edək ki, Azərbaycan jurnalistlərinin VIII qurultayı 24 sentyabr 2022-ci il tarixdə Muğam Mərkəzində keçiriləcəkdir. Qeydiyyat saat 09.00-dan 10.00-dək aparılacaqdır. Saat 10.00-da qurultay işinə başlayacaqdır.

