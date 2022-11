Sabahla bağlı tibbi-meteoroloji proqnoz açıqlanıb.

Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Metbuat.az-a bildirilib ki, noyabrın 27-də Abşeron yarımadasında xəzri küləyinin güclənəcəyi gözlənilir.

Bu da meteohəssas insanlarda narahatlıq hissi yarada bilər.

