Türkiyənin tanınmış müğənnisi Sılaya ağır itki üz verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, müğənninin 73 yaşlı atası vəfat edib.

Qeyd edək ki, müğənninin atası bir ay öncə beyin qanaması keçirdiyi üçün xəstəxanaya yerləşdirilmişdi.

