Hacıqabulda yol polisinin xidməti avtomobilin mühərrikində yanğın baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) məlumat yayıb.

Bildirilib ki, polis əməkdaşları tərəfindən xüsusi texniki vasitələrdən istifadə olunmaqla “Mercedes” markalı avtomobildə olan yanğın söndürülüb. Xəsarət alan yoxdur.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

