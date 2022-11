NATO Çin ilə münasibətləri müzakirə edir

NATO-ya üzv olan ölkələrin xarici işlər nazirləri Rumıniyanın paytaxtı Buxarestdəki iclası davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, nümayəndələr ötən gün NATO-nun Strateji Konsepsiyasının həyata keçirilməsini, Ukraynaya dəstək və digər məsələləri müzakirə ediblər. Toplantının ikinci günü isə gündəmdə Çin ilə münasibətlər və terrorla mübarizə məsələləri var. Eskpertlərin sözlərinə görə, NATO Çini düşmən kimi dəyərləndirmir.

Lakin Çinin hərbi xərclərini artırması və nüvə silahı da daxil olmaqla bir sıra müxtəlif silahları artırması NATO-nu narazı salıb. NATO-dan bildirilib ki, hərbi alyans Çin ilə münasibətlərin davam etdirilməsində maraqlıdır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.