"Azərenerji" ASC-yə məxsus "Çiçəkli Su Elektrik Stansiyası" ASC təşkilati-hüquqi formasını dəyişərək MMC-yə çevrildiyini elan edib.

Metbuat.az bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin "Vergilər" qəzetinə istinadən xəbər verir.

