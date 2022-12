Hindistanın Baş naziri Narendra Modi Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə təkbətək görüşdən imtina edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Bloomberg" Hindistan rəhbərliyindəki mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

Hindistanın yüksək rütbəli rəsmisi bildirib ki, ənənəvi olaraq dekabr ayında keçirilən tədbir Putinin Ukraynada nüvə silahından istifadə etməklə hədələdiyi üçün ləğv olunub.

