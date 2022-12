Magistraturaya qəbul imtahanının 2023-cü il fevralın 19-da keçirilməsi nəzərdə tutulur.

Bu barədə Metbuat.az-a Dövlət İmtahan Mərkəzindən məlumat verilib.

İmtahanda iştirak etmək istəyənlərin elektron sənəd qəbulu yanvarın 24-dən fevralın 9-dək aparılacaq.

