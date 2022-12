Dünən Kəlbəcər rayonunun Çıraq kəndində minaya düşərək şəhid olan hərbçi Zöhrab Hümbətov dəfn edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, şəhid Tovuzun Aşağı Quşçu kəndindəki Şəhidlər xiyabanında torpağa tapşırılıb.

Şəhid gizirin 3 övladı - iki qızı və bir oğlu Vətənə yadigar qalıb.

