Kəlbəcərdə minaya düşən şəxslərin vəziyyəti açıqlandı - VİDEO

Xəbər verdiyimiz kimi, ötən gün Kəlbəcər rayonunun Çıraq kəndi ərazisində 8 nəfərin minaya düşüb. Hadisə nəticəsində yaralanan üç nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib.

Gəncə Şəhər Birləşmiş Xəstəxanasının nəzdində olan Abbas Səhhət adına Xəstəxananın həkimi Ruhin Abuzərli qeyd edib ki, yaralılar Pənahov Radiq, Allahverdiyev Siyasət, Əliyarov Sadir xəstəxanaya ötən gün saat 05:30 radələrində daxil olublar: “Hazırda xəstələrin müayinə və müalicələri davam edir. Onların vəziyyəti orta-ağırdır”.

Metbuat.az AzTV-nin yaralıların vəziyyəti ilə bağlı süjetini təqdim edir:

