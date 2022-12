Tanınmış jurnalist Mirşahin Ağayev Qarabağ iqtisadi zonasında faydalı yataqların qanunsuz istismarı əleyhinə Şuşa-Xankəndi yolunda keçirilən etiraz aksiyası ilə bağlı süjet hazırlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, süjetdə aksiyaya kölgə salanları tənqid edib.

Həmin süjeti təqdim edirik:

