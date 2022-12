Azərbaycan Avropanın etibarlı enerji tərəfdaşıdır - Leyen

Bu razılaşma Aİ-ni Cənubi Qafqaz regionundakı tərəfdaşlarımıza daha da yaxınlaşdıracaq və bizim hər iki regionumuza təmiz enerjiyə çatmaqda yardım edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu dekabrın 17-də Buxarestdə “Azərbaycan Respublikası, Gürcüstan, Rumıniya və Macarıstan Hökumətləri arasında yaşıl enerjinin inkişafı və ötürülməsi sahəsində strateji tərəfdaşlıq haqqında Saziş”in imzalanması mərasimi ilə bağlı plenar iclasda Avropa Komissiyasının Prezidenti Ursula von der Leyen deyib.



O, Azərbaycanın Avropanın etibarlı enerji tərəfdaşı olduğunu vurğulayıb. "Bu gün biz deyə bilərik ki, Qara dənizin iki sahili heç vaxt indiki kimi yaxın olmayıb", - o əlavə edib.



