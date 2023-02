Uşaq evində böyüyən şəhid Əmrahın anası canlı yayımda efirə qoşuldu - VİDEO

Xəbər verdiyimiz kimi, uşaq evində böyüyən Vətən Müharibəsi şəhidi Rajapov Əmrahın anası tapılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, G. Rajapova ARB telekanalında canlı yayımlanan "Səni axtarıram" verilişinə telefonla qoşularaq hazırda Türkiyədə yaşadığını və təmizlik işində çalışdığını deyib.

O, övladının 12 yaşına qədər bacısı ilə yaşadığını bildirib: "Övladım nənəsi və babası ilə yaşayırdı. Daha sonra mənə zəng edib dedi ki, onlarla qalmaq istəmir. Səbəb isə nənəsinin onu döyməsi olub. Bundan sonra mən bacım üçün ev tutdum və oğlumu da onun yanına qoydum. Dedim ki, hər ay da pul göndərəcəm. Daha sonra da yanıma aparacaqdım. Amma o məndən xəbərsiz övladımı uşaq evinə qoyub. Oğlumun şəhid xəbərini isə dekabrın 8-də sosial şəbəkədən öyrəndim".

Daha ətraflı videoda:

