DOST mərkəzlərində yeni rekord qeydə alınıb

DOST mərkəzlərində bir gün ərzində 5722 vətəndaş müraciəti qeydə alınıb.

DOST Agentliyinin İctimaiyyətlə əlaqələr və kommunikasiya departamentindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, yanvarın 16-da gün ərzində 1 saylı Bakı DOST Mərkəzinə 961 nəfər, 2 saylı Bakı DOST Mərkəzinə 683 nəfər, 3 saylı Bakı DOST Mərkəzinə 1972 nəfər, 4 saylı Bakı DOST Mərkəzinə 1078 nəfər, 5 saylı Bakı DOST Mərkəzinə 233 nəfər, Abşeron DOST Mərkəzinə isə 795 nəfər vətəndaş müraciət edib. Bu, DOST mərkəzlərinin indiyə qədərki fəaliyyəti ərzində ən yüksək göstəricidir.

Müraciətlərin 24,61 faizi pensiya, 23,45 faizi sosial müavinətlər, 19,85 faizi məşğulluq, 10,61 faizi əlillik, 3,76 faizi sosial xidmət, 2,94 faizi vahid əlaqələndirmə mərkəzi, 0,73 faizi əmək münasibətləri və 14,05 faizi yardımçı xidmətlərlə əlaqədar olub.

