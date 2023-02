Milli Məclisin yaz sessiyasında “Ali təhsil haqqında” qanun layihəsi müzakirəyə çıxarılacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə parlamentin Elm və təhsil komitəsinin bu gün keçirilən iclasında məlumat verilib.

Komitənin yaz sessiyası üçün iş planına “Ali təhsil haqqında” qanun layihəsinin hazırlanması daxil edilib.

