Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti Təşkilatı (TÜRKSOY) 20 Yanvar faciəsinin 33-cü ildönümü münasibətilə Azərbaycan xalqına başsağlığı verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə qurumun tviterində paylaşım edilib.

“1990-cı ilin 20 Yanvarında Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda canlarından keçmiş “Qanlı Yanvar” şəhidlərimizi rəhmətlə yad edir, qazilərimizə hörmət və ehtiramımızı bildiririk”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.