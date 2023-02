Tanınmış aparıcı Vüsalə Əlizadə son günlər yayılan virusa yoluxub.

Metbuat.az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, virusa yoluxduğunu sosial şəbəkə hesabında yazan aparıcı bunun koronavirusun yeni "ikibaşlı it" ştammı olduğunu deyib.

Yayılan xəbəri paylaşaraq, "Canımıza "ikibaşlı it" də saldılar. Allah betərindən qorusun. Deyir, vaxtında müalicə etməsən, hürməyə başlayırsan. İnanıram ki, belə xəstə xonçasından (dərmanları göstərir) hər evdə var" deyə, şərh yazıb.

