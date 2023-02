Türkiyə ordusu Suriyanın şimalında 6 terrorçunu zərərsizləşdirib

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyi tviterdə məlumat yayıb.

Silahlılar “Barış pinarı” və “Fərat qalxanı” antiterror əməliyyatları zonasında zərərsizləşdirilib.

