“Poz-Qazan” oyunlarında yanvarda 7 böyük uduş qazanıldı

“Azərlotereya” ASC-nin təşkil etdiyi “Poz-Qazan” lotereyaları üzrə yanvar ayında ümumilikdə 7 böyük uduş qazanılıb.

Onlardan “Şans Ulduzu”nda 50 000 manat və 2 dəfə 10 000 manat, “Qızıl”da 2 dəfə 25 000 manat, “Ani 50” və “Göz Muncuğu” ani lotereyalarında isə 2 dəfə 10 000 manat qazanılıb.

Uduşların qazanıldığı bölgələrə gəlincə, “Şans Ulduzu”nda böyük uduş - 50 000 manat Abşeron, 10 000 manatlıq uduşlar isə Lənkəran və Şabran sakinlərinə qismət olub.

“Qızıl”da 25 000 manat böyük mükafat Sumqayıt və Bakıda qazanılıb. Gəncə sakini Gülşən Hüseynovanı Sumqayıtda, Rəşadət Hacıyevi isə Binə qəsəbəsində aldığı bilet sevindirib.

“Göz Muncuğu” lotereyasında 10 000 manatı Bakı, “Ani 50”də analoji mükafatı isə Bərdə sakini qazanıb.

Qeyd edək ki, “Azərlotereya”nın “Poz-Qazan” biletlərində 200 000, 100 000, 50 000 və 25 000 manatlıq böyük uduşlar, eləcə də milyonlarla digər uduşlar şanslı qaliblərini gözləyir.

