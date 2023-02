Azərbaycanda sünnət olunan qadınlar danışdı - VİDEO

Afrikada və Yaxın Şərq ölkələrində qadınların sünnət olunduğunu bilirdik. Lakin Azərbaycanda da bu adət var.

Məsələn, Zaqatalanın bəzi kəndlərində qadınlar bu günədək sünnət olunurlar. Rayonun Danaçı və Makov kəndlərində yaşayan qadınlar da bunu təsdiqləyiblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, məsələ ilə bağlı Baku TV-yə danışan qadınlardan biri qeyd edib ki, bu adət avarlarda əvvəldən var. Onun qızı da, nəvəsi də sünnət olunublar.

“Müsəlmanlığa görə uşaqlar sünnət olunmalıdır. Bir damcı qan çıxarırlar. Qorxulu deyil. Heç bir fəsadı olmur”, - deyə kənd sakini bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.