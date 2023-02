"Kiyev Rusiyaya zərbə endirərsə bütün növ silahlardan istifadə edəcəyik".

Metbuat.az Rusiya KİV-nə istinadən xəbət verir ki, bu açıqlamanı Rusiya Federasiyası Təhlükəsizlik Şurasının sədr müavini Dmitri Medvedev edib.

"Kiyevin Rusiya ərazisinə hücum zamanı Moskvanın cavabı sərt olacaq. Kiyevin hakimiyyəti altında qalan bütün Ukrayna yanacaq", - Medvedev xəbərdarlıq edib.

Qeyd edək ki, bu gün Ukraynanın hər yerində hava xəbərdarlığı elan edilib.

