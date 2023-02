Mikayıl Cabbarov Naxçıvandakı sahibkarlarla görüşdən danışdı - FOTO

“Naxçıvana səfərimiz çərçivəsində həmkarlarla birlikdə yerli sahibkarlarla görüşdük”.

Metbuat.az xəbər veirr ki, bunu iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov özünün feysbuk profilində paylaşıb.

Bildirilib ki, iqtisadiyyatın müxtəlif sahələri üzrə sahibkarların qarşılaşdıqları məsələlər, biznes təmsilçilərinin fəaliyyəti ilə bağlı yaranan suallar, iqtisadi aktivliyin artırılması və yeni çağırışlar barədə müzakirələr aparılıb. Naxçıvanın iqtisadiyyatının inkişafı üçün bütün mövcud biznes mexanizmləri tətbiq ediləcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.