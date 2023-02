Çavuşoğlu Azərbaycana təşəkkür etdi

Türkiyənin xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu zəlzələdən zərər çəkənlərə yardımlarla bağlı Azərbaycana və digər ölkələrə təşəkkür edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, nazir bu barədə tviter hesabında yazıb.

Mövlud Çavuşoğlu Azərbaycandan, eləcə də digər ölkələrdən gələn xilasedicilərin dağıntıların olduğu yerlərdə apardıqları axtarış-xilasetmə əməliyyatlarının videogörüntülərini paylaşaraq, “Dost dar gündə bəlli olur, təşəkkürlər” sözlərini yazıb.

Qeyd edək ki, Türkiyədə zəlzələdə ölənlərin sayı 39 672 nəfərə çatıb, yaralı sayı 105 505 nəfər təşkil edir. Ümumilikdə zəlzələdən 82 min bina zərər çəkib.

