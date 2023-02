Liderlərin toplaşdığı Münhen konfransı dünyaya nə verəcək? - VİDEO

“Münhen təhlükəsizlik konfransı artıq lokal münaqişələr platformasından çıxıb. Artıq qlobal münaqişələrin müzakirəsi platformasıdır”

Metbuat.az xəbər verir ki, bu fikirləri Azərbaycan televiziyasının efirində millət vəkili Cavanşir Feyziyev səsləndirib. Millət vəkili bildirib ki, indiki vəziyyətdə artıq Münhen təhlükəsizlik konfransı qlobal məsələləri müzakirəyə çıxarır.

Qeyd edək ki, dünya liderlərinin toplaşdığı Münhen təhlükəsizlik konfransında Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də iştirak edir. Ölkə başçısı artıq Münhen təhlükəsizlik konfransından öncə bir çox dünya liderləri ilə görüşüb.

Daha ətraflı videomaterialda:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.