​İkinci "Yüksəliş" müsabiqəsinin qalibləri "Kapital Bank"da olublar

"Kapital Bank"ın İdarə Heyətinin sədri, Baş İcraçı direktor Rövşən Allahverdiyev ikinci "Yüksəliş" müsabiqəsinin mentorluq proqramı çərçivəsində müsabiqə qalibləri Camal Nağıyev və Xanbaba Sultanlı ilə görüş keçirib.

Görüşdə Camal Nağıyev və Xanbaba Sultanlını ikinci "Yüksəliş" müsabiqəsində qaliblər sırasında yer alması münasibətilə təbrik edən Rövşən Allahverdiyev onların praktiki fəaliyyətə cəlb olunmaqla idarəçilik sahəsində təcrübəsinin artırılması üçün zəruri dəstək göstəriləcəyini bildirib.



"Müsabiqənin ikinci dəfədir ki, keçirilməyinə baxmayaraq bu layihə ölkədə hamı tərəfindən maraqla qarşılanıb. Məhz "Yüksəliş" sayəsində bir sıra qaliblər mentorluq proqramını başa vuraraq, hazırda yüksək vəzifələrə təyin ediliblər. Birinci müsabiqədə olduğu kimi bu dəfə də layihənin idarəçi rəhbərlərindən biri olaraq 1 illik fərdi inkişaf planı əsasında müsabiqə qalibləri ilə sıx əməkdaşlıq edəcəyəm, onlarla təcrübəmlə bölüşüb, potensiallarının üzə çıxarmağa kömək göstərəcəyəm. Əminəm ki, qaliblər bu imkandan lazımi səviyyədə bəhrələnib, peşəkar həyatlarında müəyyən uğurlar qazana biləcəklər", - deyə, Kapital Bank-ın İdarə Heyətinin sədri, Baş icraçı direktor Rövşən Allahverdiyev bildirdi.

İkinci "Yüksəliş" müsabiqəsinin qalibləri isə öz növbələrində mentorluq proqramı çərçivəsində yaradılan imkana və səmimi qəbula görə Rövşən Allahverdiyeva təşəkkür edərək onun şəxsi təcrübəsindən faydalanmaq istədiklərini bildiriblər.

Xatırladaq ki, "Yüksəliş" müsabiqəsi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 26 iyul 2019-cu il tarixində imzaladığı Sərəncamla təsis olunub. Müsabiqə 21-51 yaş aralığında, ikiillik idarəçilik təcrübəsi olan, ali təhsilli Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarını əhatə edir. Müsabiqə 5 mərhələdən – qeydiyyat, onlayn seçim, əyani, yarımfinal və finaldan ibarətdir. Müsabiqə qalibləri idarəçi rəhbərlər (https://yukselish.az/mentors.html) tərəfindən 1 illik fərdi inkişaf planı və hər biri 20 min manat məbləğində özünüinkişaf qrantı əldə edirlər. Həmçinin növbəti, sayca 3-cü “Yüksəliş” müsabiqəsinin keçirilməsi ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən 20 dekabr 2022-ci il tarixində Sərəncam imzalanıb.

