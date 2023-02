ABŞ Prezidenti Cozef Bayden gözlənilmədən Ukraynanın paytaxtı Kiyevə səfər edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məlumatı Ukrayna mətbuatı yayıb.

C.Baydenin Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski ilə görüşəcəyi, ölkədəki vəziyyətlə yaxından tanış olacağı gözlənilir.



Qeyd edək ki, Ağ ev liderinin Kiyevə gələcəyi barədə əvvəldən heç bir məlumat yox idi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.