Qızın zəlzələdən əvvəl yazdığı qeydlər tapıldı: Kağızı oxuyanlar təəccübləndi - VİDEO

Kahramanmaraşda baş verən zəlzələlər zamanı Hatayda dağıntılar altında qalaraq həyatını itirən Ayşəgül Çinin vəsiyyəti tapılıb.

Metbuat.az Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, qız hələ zəlzələdən əvvəl vəsiyyətini yazıbmış. O sanki həyatını itirəcəyini bilirmiş. Qız vəsiyyətində qeyd edib ki, həyatını itirəcəyi halda çantdakılar hamısı anasına verilsin.

Qız çantadakı qızılların həcc ziyarəti üçün istifadə edilməsini vəsiyyət edib. Qeyd edək ki, zəlzələdə qızın anası da həyatını itirib. Onun çantada saxladığı dəyərli əşyalar isə qardaşına təhvil verilib.

