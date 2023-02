Sumqayıtda 2-ci sinif şagirdi dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Sumqayıt 24" səhifəsi məlumat yayıb.

Qeyd edilib ki, H.Z. Tağıyev qəsəbəsində yaşayan A. Ravil bir neçə gün öncə suçiçəyi xəstəliyinə yoluxub. Nəticədə onun qızdırması qalxıb və səhhəti ağırlaşıb. Valideynləri uşağı 1 saylı Kliniki Tibbi Mərkəzə (Semaşko) aparan zaman o, yolda vəfat edib.

