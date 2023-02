"Toylar kralı" titulu ilə tanınan müğənni Manaf Ağayev açıqlaması ilə diqqət çəkib.

Metbuat.az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, o, "Səhər mərkəzi" proqramında qızıl diş qoydurmağın dəb olmasını lağa qoyub:

"Vaxt var idi ki, düşük-düşük gedib sağlam dişimizi çıxardıb, qızıl diş qoyurduq. Ağlımız kəsmirdi də. O zaman dəb idi. Bir dəfə efirdə İzzət Bağırovun arxiv görüntülərini göstərdilər. O kadrlarda İzzət böyük pencək geyinmişdi. Dedim ki, gör, İzzət bu gündədirsə, biz nə gündə olmuşuq?”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.