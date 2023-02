Vüqar Qurbanovdan yeni təyinatlar

Gəncə Şəhər Birləşmiş Xəstəxanasında yeni təyinatlar olub.

Metbuat.az "Qaynarinfo"ya istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı TƏBİB-in İcraçı direktoru Vüqar Qurbanov müvafiq əmrlər imzalayıb.

Ruslan Əliyev Gəncə Şəhər Birləşmiş Xəstəxanasının direktorunun inzibati məsələlər üzrə müavini təyin edilib. O, bundan əvvəl Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Gəncə şəhəri, Nizami rayon şöbəsində Pensiya sektorunun müdiri vəzifəsində çalışıb.

Anar Məmmədov Gəncə Şəhər Birləşmiş Xəstəxanasının direktorunun müavini, Abbas Səhhət adına xəstəxananın rəhbəri təyin olunub. O, bundan əvvəl Akademik Z. Məmmədov adına xəstəxananın uzman həkim-uroloqu kimi fəaliyyət göstərib.

Əmiralı Yusifov Gəncə Şəhər Birləşmiş Xəstəxanasının direktorunun müavini, Kardioloji xəstəxananın rəhbəri vəzifəsinə təyin olunub. Ə.Yusifov bundan əvvəl adıçəkilən tibb müəssisəsinin rəhbəri vəzifəsini icra edib.

Eyni zamanda, Vüqar Qurbanovun əmri ilə Akademik Z.Məmmədov adına xəstəxananın rəhbəri vəzifəsini icra etmək Azad Quliyevə həvalə olunub. O, bundan əvvəl Abbas Səhhət adına xəstəxanada həkim-cərrah kimi fəaliyyət göstərib.

Bu gün Gəncə Şəhər Birləşmiş Xəstəxanasının direktoru İlkin İsmayılov yeni təyinatları kollektivə təqdim edib.

