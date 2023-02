Əvvəlcə öldüyünü düşünüb üzüldü: Toxunanda gözlərini açdı / FOTOLAR

Kahramanmaraşda zəlzələlər nəticəsində Hatayda dağıntılar altından 131 saat sonra çıxarılan Asya adlı uşağın xilas edilməsi ilə bağlı detallar üzə çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, uşağı dağıntılar altından mədən işçisi xilas edib. Mədən işçisi İlker Aksakal bildirib ki, o, uşağı dağıntılar altında görəndə onun öldüyünü düşünüb. Lakin sonradan mədən işçisi onun ağladığını müşahidə edib. Məlum olub ki, uşağı dağıntılar altında sıxılmaqdan şkafın qapısı qoruyub. Uşağın ailə üzvlərindən bir neçəsi isə həyatını itirib.

