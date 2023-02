Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz və Gürcüstan böhranı üzrə xüsusi nümayəndəsi Toivo Klaar növbəti dəfə Ermənistana səfər edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məlumatı Klaar öz rəsmi tviter hesabında paylaşıb. Onun sözlərinə görə, İrəvanda bir sıra görüşlər keçirəcək.

Qeyd edək ki, Klaar sonuncu dəfə yanvarın 23-ü İrəvanda səfərdə olub.

