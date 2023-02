Konfrans Liqası: 1/8 final mərhələsinin cütləri bəlli olub

UEFA Avropa Liqasında 1/8 final mərhələsinin püşkü atılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, İsveçrənin Nyon şəhərində keçirilən mərasimdə növbəti raundun cütləri bəlli olub.

AEK (Larnaka, Kipr) - “Vest Hem” (İngiltərə)

“Fiorentina” (İtaliya) - “Sivasspor” (Türkiyə)

“Latsio” (İtaliya) - AZ (Niderland)

“Lex” (Polşa) - “Yurqarden” (İsveç)

“Bazel” (İsveçrə) - “Slovan” (Slovakiya)

“Şerif” (Moldova) - “Nitsa” (Fransa)

“Anderlext” (Belçika) - “Vilyarreal” (İspaniya)

“Gent” (Belçika) - “Başakşehir” (Türkiyə)

Qeyd edək ki, oyunlarnmartın 9-da və 16-da keçiriləcək.

