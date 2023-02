Türkiyənin məşhur aktyoru Muhlis Asan dünyasını dəyişib.

Metbuat.az Türkiyə KİV-ə istinadən xəbər verir ki, aktyor infarkt səbəbindən 40 gündür reanimasiyada idi.

Qeyd edək ki, Muhlis Asan “Yedi Numara”, “Üvey Baba”, “En Son Babalar Duyar”, “Sırlar Dünyası”, “Arka Sokaklar”, “Akasya Durağı” kimi baxımlı filmlərdə rol alıb.

