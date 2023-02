Azərbaycanda birdəfəlik əməliyyatların monitorinqi mexanizmi yaradılacaq

Azərbaycanda cinayət yolu ilə əldə edilən əmlakın leqallaşdırılması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi üzrə birdəfəlik əməliyyatların monitorinqi mexanizmi qurulacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu, “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizəyə dair 2023–2025-ci illər üzrə Milli Fəaliyyət Planı”nda öz əksini tapıb.

Plana əsasən, birdəfəlik əməliyyatlarda cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılması hallarının müəyyənləşdirilməsi, əhatəli hesabatlılıq rejiminin yaradılması və birdəfəlik əməliyyatların monitorinqə cəlb edilməsi prosesinə Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB), Vəkillər Kollegiyası, aidiyyəti sahəvi qeyri-kommersiya qurumları - Azərbaycan Banklar Assosiasiyası, Azərbaycan Sığortaçılar Assosiasiyası, Azərbaycan Fond Bazarı İştirakçılarının Assosiasiyası cəlb ediləcək.

