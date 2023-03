Martın 1-nə Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) valyuta ehtiyatları 9 milyard 43,8 milyon ABŞ dollarına bərabər olub.

Metbuat.az AMB-yə istinadən xəbər verir ki, bu göstərici fevralın 1-i ilə müqayisədə 0,2 % az olub.

Son 1 ildə isə Mərkəzi Bankın valyuta ehtiyatları 26,3 % artıb.

