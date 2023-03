ABŞ-də pis hava şəraiti nəticəsində azı 9 nəfər ölüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ölkənin cənub bölgəsində yağış və tornado müşahidə olunub.



Təbii fəlakətdən zərər çəkmiş rayonlarda 1,4 milyondan çox ev və iş yerinin işıqsız qaldığı vurğulanır.

