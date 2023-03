Bakıda təkərdoldurma məntəqəsində partlayış - ÖLƏN VAR

Binəqədi rayon prokurorluğu təkərdoldurma məntəqəsində baş verən partlayışla bağlı məlumat yayıb.

Prokurorluqdan Metbuat.az-a bildirilib ki, baş vermiş partlayışla əlaqədar prokurorluqda arşdırma aparılır.

Martın 4-ü saat 10 radələrində Binəqədi rayonu ərazisində yerləşən təkər təmiri sexində 1982-ci il təvəllüdlü Pərviz Dadaşovun ölməsi barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub.

Hadisənin hava təzyiqi işləyən cihazın partlaması nəticəsində baş verməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib.

Faktla bağlı rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.

