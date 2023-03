"Kaş ki, maaşa işləyərdim, 1 ay icazə alıb dərdimi çəkərdim" - Şəfəq Novruz / VİDEO

Mərhum Xalq artisti Ramiz Novruzun qızı, stilist Şəfəq Novruz sosial şəbəkədə ünvanına yazılan tənqidlərə cavab verib.

Metbuat.az axsam.az-a istinadən xəbər verir ki, instaqramda canlı yayım açan Şəfəq öz və qardaşı, aktyor Cavidan Novruzun hər gün tənqid edildiyini bildirib. Göz yaşlarını saxlaya bilməyən Ş.Novruz bunları deyib:

"Çox həssas adamam, bəzi müğənnilər və onların balası kimi sırtıq deyiləm. Abrım, həyam yerində olub. Şərhlər üzündən özümü nə qədər yaxşı etməyə çalışsam da, məni yıxırlar. Həmin an qılınclamağa başlayırsınız. Atamı məndən çox sevməyəcəksiniz. Atamı gözüm görə-görə qəbrə qoyurdular. Məsciddə onun üzünü açdım, necə şokda idimsə, gözümdən yaş çıxmırdı. Kimin nə arzusu var idisə, yerinə yetdi. Heç bir iş, sərvət məni yıxa bilməzdi. Məni atamın getməyi yıxdı. Bir sıfır uduzdum. Cavidanı verilişə çağırdılar ki, atası haqda danışsın. Toy-bayram deyildi. Harada görürsünüz, nələr yazırsınız. Atam xəstə olanda, yanında mən, Cavidan və o biri qardaşım olur. Bundan sonra Cavidana anayam, o isə mənim atamdır. Yazdıqlarınızı götürə bilmirəm.

İşimi məcbur edirəm. Qızım Ayan da, mən də o qədər bədbəxt adamıq ki, bir küncə çəkilib acımızı yaşaya bilmirik. Allah bizi elə bədbəxt yaradıb ki... Məcburuq işləməyə, gəlinlər yazmışıq, bəzəməsək, işimiz qalır. Kirayəmizin qiyməti 10 min manatdan çoxdur. İşləməsək, heç kim o pulu verməyəcək. Kaş ki, maaşa işləyərdim, 1 ay icazə alıb dərdimi çəkərdim.

O qədər bədbəxt qadınlarıq ki, atamız ölüb, bilmirik ağlayaq, bilmirik haqqımızda yazılanların dərdini çəkək. Yazırlar ki, ördəkdodaq, Allahın karandaşını qaşına çəkmir. Atamı gözümün qabağında qəbrə qoyurlar, şok vəziyyətdəyəm, gözümdən yaş gəlmir. Yazırlar ki, ağla da, atan ölüb. Mən bir ömürboyu ağlayacağam. Bir daha makiyajlı, bəzənmiş, saçları sarı Şəfəqi yəqin ki, bir il sonra görərsiniz".

Qeyd edək ki, Ramiz Novruz uzun sürən xərçəng xəstəliyindən sonra 67 yaşında dünyasını dəyişib.

Bizi teleqramdan izləyin: https://t.me/metbuat

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.