Aparıcı Kamran Həsənliyə vəzifə verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Azərbaycan Yüksəliş Partiyasının Başqanı Anar Əsədlinin sərəncamına əsasən, o, AY-nin Başqanının Qafqaz ölkələri və xalqları ilə iş üzrə müavini təyin edilib.

