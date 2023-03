Magistral su kəmərində aparılan yenidənqurma işləri ilə əlaqədar gün ərzində bəzi ərazilərdə su kəsiləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərsu məlumat yayıb.

Qeyd edilib ki, Bakı şəhəri Üzeyir Hacıbəyov, Zərifə Əliyeva, Bülbül, Xəqani, Rəşid Behbudov, Şəmsi Bədəlbəyli, Dilarə Əliyeva və Bəşir Səfəroğlu küçələrinə içməli suyun verilməsində məhdudiyyətlər olacaq.

