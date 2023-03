Tanınmış aparıcı Xoşqədəm Hiyadətqızı Lənkəranda izdihamla qarşılanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ticarət mərkəzinin açılışında iştirak edən aparıcı ilə görüşmək istəyən sakinlər izdiham yaradıb.

Sosial mediada yayılan həmin görüntüləri təqdim edirik:

