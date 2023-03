Bu gün Berlində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Almaniya iş adamları ilə görüşü olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Prezidentin Mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Dövlət başçısı görüşdə çıxış edib.

Görüşdə iqtisadi sahədə, o cümlədən sənaye, nəqliyyat, enerji, kənd təsərrüfatı, təhsil, texnologiyalar və digər sahələrdə əməkdaşlıqla bağlı fikir mübadiləsi aparılıb.

