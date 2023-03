Ermənistanın xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan Rusiyaya səfər edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Ermənistan Baş naziri Nikol Paşinyan keçirdiyi mətbuat konfransında deyib.

O qeyd edib ki, Mirzoyan yaxın zamanlarda Rusiyaya gedəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.